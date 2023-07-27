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Общество

Дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО

01 августа 2023 13:40  [37] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Военнослужащий с позывным "Финик" одной из воинских частей Дзержинска Нижегородской области награжден медалью "За отвагу" за выполнение задач в зоне СВО.

Государственную награду военнослужащему передал глава города Дзержинска Иван Носков.

В зону СВО дзержинец отправился добровольцем вслед за старшим сыном. В ходе штурма позиций ВСУ военнослужащий вместе с боевыми товарищами попал под минометный огонь. Несмотря на то, что мужчина сам получил ранение, он начал оказывать первую медицинскую помощь сослуживцам: перевязывал, накладывал шину, делал уколы и т.д. Выполнив задачу, военнослужащие в течение нескольких часов возвращались в пункт временной дислокации, уже оттуда всех раненых эвакуировали в госпиталь. Сейчас боец СВО из Дзержинска проходит восстановление на малой родине.

"Наш герой - глава многодетной семьи, но, несмотря на все отцовские заботы, не остался в стороне и отправился защищать Родину. Это поступок настоящего мужа и отца, и я от всей души благодарю всю его семью, которая поняла и приняла его решение. Благодарю за выполнение поставленных боевых задач и желаю скорейшего восстановления", - сказал Иван Носков.

Ранее сообщалось, что две нижегородки заключили военный контракт для участия в СВО.

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Теги:
Военные СВО
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