Две нижегородки заключили военный контракт для участия в СВО Общество

Фото: Олег Булыгин

Две нижегородки заключили военный контракт для участия в СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Так, 37-летняя женщина из Городецкого района в зоне спецоперации планирует работать санинструктором. У нее уже есть медицинский опыт, она работает в реанимации. Её муж ушел добровольцем на спецоперацию еще в октябре.

Также фельдшер из Тоншаевского района рассказала, что сейчас военную службу проходят два ее брата.

"Я буду в тылу, в госпитале – лечить, ухаживать за ранеными бойцами. Затем, возможно, будут и выезды в зону боевых действий, буду оказывать помощь в меру своих сил", - поделилась она.

Сейчас в воинские части отправляются сотни нижегородцев.

Наиболее подготовленные добровольцы, с опытом службы в армии и военными специальностями, зачисляются в именные нижегородские подразделения.

Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО создают в Нижегородской области. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровской", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Также нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки.