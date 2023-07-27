Жителя Богородска арестовали за поджог здания судебных приставов Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жителя Богородска арестовали за поджог здания судебных приставов. Об этом сообщается на сайте Богородского городского суда.

Согласно информации, в начале июля мужчина решил поджечь здание судебных приставов из мести за арест автомобиля, который был наложен из-за неуплаты алиментов.

Обвиняемый через разбитое окно забросил в помещение несколько бутылок с бензином. Начавшийся пожар причинил ущерб в размере 500 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Он заключен под стражу до 3 сентября текущего года.

Напомним, в феврале жителя Приокского района Нижнего Новгорода задержали за стрельбу в судебного пристава.