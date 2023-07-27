Приложения ряда российских банков стали недоступны в Google Play Общество

В конце июля США опубликовали новый пакет санкций против России. Из банков они коснулись "Тинькофф", "Юнистрим", "Солидарность" и "Локо-банк" - их карты перестали работать за границей.

Как сообщает телеканал "360", мобильное приложение "Тинькофф банка" удалили из каталога Google Play, но оставили сервисы связи и инвестиций - "Тинькофф Мобайл" и "Тинькофф Инвестиции".

Кроме того, ранее удалённые из магазина App Store приложения российских банков "Сбербанк", "Уралсиб", "Альфа-банк", "Росбанк" также недоступны для скачивания и в Google Play.

Приложения, ранее установленные на телефон с OC Android, продолжают работать.

Стоит отметить, что мобильные приложения по-прежнему можно скачать на сайтах банков и в собственных сервисах брендов - таких как Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и Samsung Galaxy Store.