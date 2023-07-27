Приложения ряда российских банков стали недоступны в Google Play

В конце июля США опубликовали новый пакет санкций против России. Из банков они коснулись "Тинькофф", "Юнистрим", "Солидарность" и "Локо-банк" - их карты перестали работать за границей.
Как сообщает телеканал "360", мобильное приложение "Тинькофф банка" удалили из каталога Google Play, но оставили сервисы связи и инвестиций - "Тинькофф Мобайл" и "Тинькофф Инвестиции".
Кроме того, ранее удалённые из магазина App Store приложения российских банков "Сбербанк", "Уралсиб", "Альфа-банк", "Росбанк" также недоступны для скачивания и в Google Play.
Приложения, ранее установленные на телефон с OC Android, продолжают работать.
Стоит отметить, что мобильные приложения по-прежнему можно скачать на сайтах банков и в собственных сервисах брендов - таких как Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и Samsung Galaxy Store.
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