Нижегородцам рассказали, как бесплатно отправить посылку участникам СВО Общество

Фото: Юлия Горшкова

Портал "Объяснем.рф" рассказал о том, как можно бесплатно доставить посылку весом не более 10 кг для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Для этого необходимости принести посылку в отделение "Почты России", указать на отправлении адрес 103400, г. Москва-400, а также номер воинской части, который необходимо заранее узнать у самих военнослужащих или в военкомате по месту призыва.

Отмечается, что заклеивать коробку заранее не надо, она будет упакована в отделении почты.

Подробную информацию о правилах бесплатных отправлений в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8 (800) 100-00-00.

Ранее сообщалось, что военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.