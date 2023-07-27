Нижегородцам рассказали, как бесплатно отправить посылку участникам СВО

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Портал "Объяснем.рф" рассказал о том, как можно бесплатно доставить посылку весом не более 10 кг для военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Для этого необходимости принести посылку в отделение "Почты России", указать на отправлении адрес 103400, г. Москва-400, а также номер воинской части, который необходимо заранее узнать у самих военнослужащих или в военкомате по месту призыва.
Отмечается, что заклеивать коробку заранее не надо, она будет упакована в отделении почты.
Подробную информацию о правилах бесплатных отправлений в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8 (800) 100-00-00.
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