Военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Заксобрания региона.

Губернатор напомнил, что военный соцконтракт объединяет все виды помощи семьям военнослужащих. Это единовременны и ежемесячные денежные выплаты, компенсация жилищно-коммунальных расходов и другое.

Также участникам СВО и их семьям компенсируются расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода.

Кроме того, более 300 млн рублей на поддержку военным направили сами нижегородцы и предприятия, направлено более 350 "конвоев" в воинские части.

Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.