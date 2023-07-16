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Военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Заксобрания региона.
Губернатор напомнил, что военный соцконтракт объединяет все виды помощи семьям военнослужащих. Это единовременны и ежемесячные денежные выплаты, компенсация жилищно-коммунальных расходов и другое.
Также участникам СВО и их семьям компенсируются расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода.
Кроме того, более 300 млн рублей на поддержку военным направили сами нижегородцы и предприятия, направлено более 350 "конвоев" в воинские части.
Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.
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