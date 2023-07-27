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Культура и отдых

Музыкальный фестиваль "Великая Русь" вновь пройдет в Нижнем Новгороде

01 августа 2023 18:58  [74] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Музыкальный фестиваль "Великая Русь" вновь пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, мероприятие пройдет 12 августа у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского.

В этом году темой фестиваля стало "Путешествие нижегородского купца Терентия". Нижегородцев ожидает музыкальная программа, которая будет сопровождаться пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма.

В фестивале примут участие оркестр, хор и солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета имени А.С. Пушкина,  а также Иван Гынгазов (тенор) – солист театра "Геликон-опера" и Мариинского театра. Дирижером выступит Боян Суджич из Сербии. Режиссер - руководитель академии "Авансцена" Ирина Гаудасинская 

Основой музыкальной программы станут шедевры великих русских композиторов XIX–XX веков и народные песни. Каждый номер мэппингом на стенах собора на темы российской истории и культуры, исторических героев. 

Вход на фестиваль — с 19:00, начало концерта — 21:00. Билеты на сидячие места можно приобрести по ссылке. Вход на стоячие места — свободный, по предварительной регистрации, которая откроется 8 августа по ссылке. 

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль "Специфик" пройдет в Нижнем Новгороде в августе.

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Теги:
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