Ларёк с шаурмой сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рано утром 2 августа в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в точке стритфуда.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в ларьке с шаурмой на ул. Каширской.

На место прибыли 4 спецмашины и 13 человек личного состава. Прибывшие огнеборцы потушили пожар за 5 минут, не допустив распространения пламени на соседний киоск.

Тем не менее, шаурмичная сгорела на площади 12 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве сообщили, что причина возгорания связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ночью с 10 на 11 июля в Советском районе Нижнего Новгорода произошёл сильный пожар: горел двухэтажный 16-квартирный дом на ул. Бекетова. В результате погибла молодая женщина, пятеро детей в тяжёлом состоянии были госпитализированы: все надышались продуктами горения.