Книжная экспедиция проекта "Читающий август" прибудет в Нижний Новгород 5 августа Культура и отдых

В августе 2023 года Всероссийское межрегиональное сетевое библиотечно-издательское фестивальное движение "Книжные маяки России" представит новый масштабный книжный проект "Читающий август" (6+) и отправит книжную экспедицию на поезде и на автомобилях через всю страну из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Среди пассажиров "книжного поезда" – писатели, поэты, издатели, блогеры, журналисты, библиотекари, учёные, актёры, предприниматели.

В городах по пути следования будут проходить фестивали, книжные мероприятия, встречи с авторами, дискуссии и лекции.

Проект призван объединить библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

"Цель проекта "Читающий август" — популяризация чтения, книжной культуры русского языка и литературы, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие библиотек, привлечение молодежи к книжной культуре", - говорит инициатор фестиваля Денис Котов.

Ежедневно онлайн-зрители фестиваля смогут увидеть 12 часовые эфиры из каждого города с новостями о движении Книжной экспедиции на поезде и продвижении Книжного автопробега.

5 августа уникальная Книжная экспедиция прибудет с культурной программой в Нижний Новгород. В течение дня в городе пройдёт ряд мероприятий, которые могут посетить любители книг и чтения.

Так, участники автопробега подарят книги с автографами авторов Центральной городской библиотеке им. В. И. Ленина, в центре культуры "Рекорд" состоится пленарное заседание на тему комплексного развития инфраструктуры чтения и федеральной событийной активности в регионе, в Ленинке пройдёт Круглый стол "Культурный код России", а на разных площадках города будут организованы интересные встречи с авторами.

Ознакомиться с расписанием ключевых мероприятий экспедиции в Нижнем Новгороде можно по ссылке.