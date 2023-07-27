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Общество

Традиционная акция "Лучший друг" в помощь бездомным животным стартовала в Нижегородской области

02 августа 2023 11:22  [1] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

1 августа, в День приютских собак, волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" передали очередную партию благотворительной помощи нижегородскому приюту для бездомных животных "Сострадание НН". 

Таким образом активисты дали старт традиционной акции "Лучший друг", которая ежегодно проходит в августе и приурочена ко Всемирному дню бездомных животных (19 августа). В рамках акции в Штабе общественной поддержки партии организован сбор кормов, медикаментов, товаров для ухода, аксессуаров и игрушек для бездомных животных, находящихся в приютах.  

В этот раз волонтеры привезли сухой корм, крупы и медикаменты, а также погуляли с собаками, помогли с уборки вольеров и помещений. 

"Сегодня в этом приюте мы даем старт благотворительной акции "Лучший друг", которая уже на протяжении нескольких лет проходит в преддверии Дня бездомных животных. И наши активисты, депутаты, волонтеры всегда принимают в ней активное участие. Надеемся, что данной акцией мы запустим эстафету добра и неравнодушные люди откликнуться и поддержат ее. Кто-то принесет необходимые корма, вещи. Или, узнав об акции, заберет питомца домой и обретет себе надежного и верного друга», - отметил заместитель руководителя исполнительного комитета партии "Единая Россия" Артем Рыбаков. 

Сегодня в приюте "Сострадание НН" живут более 180 собак и 45 кошек, кроме того, часть животных находятся в ветеринарном госпитале. 

По словам администратора благотворительного Фонда защиты животных "Сострадание НН" Елизаветы Никитиной, любой помощи в приюте рады всегда. Для содержания питомцев необходимы крупы (рис и гречка), сухой и консервированный корм для собак и кошек, а также расходные медицинские материалы, бытовые принадлежности. Но не менее важна  и волонтерская помощь, чтобы ухаживать за животными, гулять с ними, приучать к доброму общению с человеком.  

"Животные у нас все разные, со своими, часто грустными, историями. Есть  пострадавшие в авариях, есть те, кого бросили хозяева, - и таких большинство. Больных или травмированных определяем на лечение, выхаживаем. Все животные проходят обязательную стерилизацию, вакцинацию от бешенства и вирусных заболеваний. Каждому питомцу стараемся найти добрых хозяев. В этом нас очень поддерживают волонтеры – оказывают информационную поддержку, помогают социализировать животных, занимаются с ними, дают понять, что есть и добрые люди, и здесь их никто не обидит. За все время работы приюта мы пристроили более восьми тысяч собак и кошек", - рассказал она. 

Акция «Лучший друг» проходит при содействии Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России", партпроекта "Защита животного мира" и Штаба общественной поддержки. 

Передать помощь можно с 1 по 15 августа в Штаб общественной поддержки партии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.2а. С вопросами можно обратиться по телефонам: 8 (831) 435-14-01, 8 (831) 435-13-91, 8 (831) 435-13-81.

Также необходимую помощь можно принести в любое из местных отделений "Единой России" в районах Нижнего Новгорода. Адреса и телефоны отделений указаны на сайте НРО партии nnov.er.ru.

Цель Всемирного дня бездомных животных – обратить внимание на проблему брошенных питомцев. Добровольцы, активисты стараются оказать помощь организациям, взявшим на себя заботу о таких животных, помогают найти питомцам новых хозяев.

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Теги:
Единая Россия Животные
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