Нижегородская область присоединится к Всероссийскому медиапроекту "Строим будущее вместе" Общество

7 августа стартует Всероссийский медиапроект "Строим будущее России", приуроченный ко Дню строителя. Он реализуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем отрасли и широкого освещения успехов и достижений в строительной сфере России, а также в связи с 10-летием министерства.

Медиапроект призван стать площадкой для обсуждения важных вопросов и решений, связанных с развитием строительной отрасли. Он позволит объединить представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для дальнейшего формирования благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.

Программа передач будет включать в себя дискуссии на актуальные темы, интервью и встречи с экспертами, а также специалистами и молодыми строителями. В ходе передач участники обсудят актуальные вопросы отрасли, а также ее перспективы и векторы развития.

Круглосуточное вещание будет осуществляться на сайте: строителироссии.рф с 7 по 11 августа 2023 года. В прямом эфире также планируется участие нижегородских экспертов в сфере стройиндустрии. Оператором медиапроекта выступает ассоциация "Безопасность и качество".

Подробная информация о медиапроекте: строителироссии.рф.