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Общество

Нижегородская область присоединится к Всероссийскому медиапроекту "Строим будущее вместе"

02 августа 2023 11:42  [97] Общество

7 августа стартует Всероссийский медиапроект "Строим будущее России", приуроченный ко Дню строителя. Он реализуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем отрасли и широкого освещения успехов и достижений в строительной сфере России, а также в связи с 10-летием министерства. 

Медиапроект призван стать площадкой для обсуждения важных вопросов и решений, связанных с развитием строительной отрасли. Он позволит объединить представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для дальнейшего формирования благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.

Программа передач будет включать в себя дискуссии на актуальные темы, интервью и встречи с экспертами, а также специалистами и молодыми строителями. В ходе передач участники обсудят актуальные вопросы отрасли, а также ее перспективы и векторы развития.

Круглосуточное вещание будет осуществляться на сайте: строителироссии.рф с 7 по 11 августа 2023 года.  В прямом эфире также планируется участие нижегородских экспертов в сфере стройиндустрии. Оператором медиапроекта выступает ассоциация "Безопасность и качество".

Подробная информация о медиапроекте: строителироссии.рф.

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Теги:
Строительство
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