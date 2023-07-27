Нижегородская область присоединится к Всероссийскому медиапроекту "Строим будущее вместе"

7 августа стартует Всероссийский медиапроект "Строим будущее России", приуроченный ко Дню строителя. Он реализуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем отрасли и широкого освещения успехов и достижений в строительной сфере России, а также в связи с 10-летием министерства.
Медиапроект призван стать площадкой для обсуждения важных вопросов и решений, связанных с развитием строительной отрасли. Он позволит объединить представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для дальнейшего формирования благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.
Программа передач будет включать в себя дискуссии на актуальные темы, интервью и встречи с экспертами, а также специалистами и молодыми строителями. В ходе передач участники обсудят актуальные вопросы отрасли, а также ее перспективы и векторы развития.
Круглосуточное вещание будет осуществляться на сайте: строителироссии.рф с 7 по 11 августа 2023 года. В прямом эфире также планируется участие нижегородских экспертов в сфере стройиндустрии. Оператором медиапроекта выступает ассоциация "Безопасность и качество".
Подробная информация о медиапроекте: строителироссии.рф.
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