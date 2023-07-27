"Винтаж" и Линда выступят на фестивале "Да, шеф!" в парке "Швейцария" 5 и 6 августа Культура и отдых

Фото: Влада Хохлова

В ближайшие выходные, 5 и 6 августа, в нижегородском парке "Швейцария" пройдёт третий гастрофестиваль для всей семьи "Да, шеф" с Константином Ивлевым (0+).

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил горожан присоединиться к празднику.

"Думаю, многие уже поставили его себе в календарь, потому что в программе собрали как полюбившиеся кулинарные мастер-классы и битвы, дегустации, тематические зоны, интерактивы от шефа, так и новые фишки: приготовление самого большого лимонада, ещё больше разнообразных активностей для детей и молодёжи в тематике "Молодёжной столицы России", - прорекламировал фестиваль Юрий Шалабаев.

В завершении первого дня фестиваля (в 21:00) на сцене выступит группа "Винтаж", а в воскресенье состоится концерт певицы Линды.

В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали, что в фестивале "Да, шеф!" на льготных условиях примут участие 12 нижегородских компаний-участников кластера переработки сельскохозяйственной продукции "Нижегородская Агромерация". Согласно информации, компании оплатят лишь часть затрат на подготовку стенда, около 95% расходов возьмёт на себя государство.

Глава регионального Минпромторга Максим Черкасов рассказал, что свои товары представят производители фермерских сыров, продукции из хитина и хитозана, шоколада и конфет ручной работы, газированных напитков, продуктов питания из технической конопли, пастилы, жареных пельменей и пончиков в стаканчике, травяного чая, мёда, мороженого и другой продукции.

Вход свободный. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что в качестве пролога к фестивалю известные рестораны города предлагают гостям авторские дегустационные сеты из нескольких блюд. Они представят на суд гурманов зелёные щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свёклы, зельц из белых груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом, северорусскую калитку с мясом кабана и мороженое из полоники с заварным сахаром - и другие оригинальные блюда с местным колоритом.