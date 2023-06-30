#ГастросетНижний снова появится в нижегородских ресторанах с 6 июля по 6 августа Культура и отдых

Шеф-повара в ресторанах Нижнего Новгорода представили авторские гастрономические сеты #ГастросетНижний на тему "Локальные продукты Поволжья". Это событие традиционно стало прологом к фестивалю "Да, шеф!", который пройдёт 5-6 августа в парке "Швейцария".

С 6 июля по 6 августа известные рестораны города предложат гостям авторские дегустационные сеты из нескольких блюд. Стоимость сетов варьируется от 1300 до 2300 рублей.

Как подчеркнул основатель фестиваля шеф-повар Константин Ивлев, благодаря идее #ГастросетНижний местные жители и гости Нижнего Новгорода смогут открыть для себя не только новые вкусы авторской кухни, но и интересные локации.

В рамках "Да, шеф!" свои гастрономические визитные карточки представят известные нижегородские шеф-повара: Артём Атопшев (Dodici Grill), Игорь Шиянов (Red Wall), Алексей Насонов ("Баренц"), Сабина Мельничук ("Кафе 38"), Андрей Сулима (DWARF), Михаил Корнев ("Матрёшка"), Андрей Байгин (Il Tempo), Владимир Савченко (Andrea’s) и другие.

Они представят на суд гурманов зелёные щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы, зельц из белых груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом, северорусскую калитку с мясом кабана и мороженое из полоники с заварным сахаром - и другие оригинальные блюда с местным колоритом. Также в меню #ГастросетНижний будет представлена уникальная коллекция лимонадов.

С полным списком ресторанов и предлагаемых гастросетов можно ознакомиться по ссылке.

В день закрытия фестиваля "Да, шеф!" 6 августа будет объявлен ресторан-победитель #ГастросетНижний, которого определят по итогам народного голосования и решением профессионального жюри. Главным призом станет созданный специально для фестиваля наградной половник из серебра с позолотой.

Напомним, в 2022 году фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards.