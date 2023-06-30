Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июля 2023 14:26  [105] #ГастросетНижний снова появится в нижегородских ресторанах с 6 июля по 6 августа
06 июля 2023 13:31  [169] Летняя программа на Нижегородской ярмарке стартует 15 июля
04 июля 2023 16:19  [448] Нижегородцев приглашают на традиционную китайскую игру 抢东西游戏
04 июля 2023 14:37  [483] Центр "Пешков" 5 июля проведет в Нижегородском кремле коллективный пленэр
04 июля 2023 13:52  [1028] Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде по выходным
01 июля 2023 12:30  [746] Проект литературной резиденции "Мастерская Захара Прилепина" выиграл грант фонда культурных инициатив
30 июня 2023 14:27  [618] Добавить драмы и смешать с приключениями: Wink готовит кинококтейль для жаркого июля
29 июня 2023 18:58  [798] Выставка археологических находок XV века открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
29 июня 2023 16:03  [828] Концерт старинной музыки состоится в нижегородском парке "Швейцария" 8 июля
28 июня 2023 13:19  [614] Бесплатные уроки игры на барабанах будут проходить в нижегородском парке "Дубки"
Культура и отдых

#ГастросетНижний снова появится в нижегородских ресторанах с 6 июля по 6 августа

06 июля 2023 14:26  [105] Культура и отдых

Шеф-повара в ресторанах Нижнего Новгорода представили авторские гастрономические сеты #ГастросетНижний на тему "Локальные продукты Поволжья". Это событие традиционно стало прологом к фестивалю "Да, шеф!", который пройдёт 5-6 августа в парке "Швейцария".

С 6 июля по 6 августа известные рестораны города предложат гостям авторские дегустационные сеты из нескольких блюд. Стоимость сетов варьируется от 1300 до 2300 рублей.

Как подчеркнул основатель фестиваля шеф-повар Константин Ивлев, благодаря идее #ГастросетНижний местные жители и гости Нижнего Новгорода смогут открыть для себя не только новые вкусы авторской кухни, но и интересные локации.

В рамках "Да, шеф!" свои гастрономические визитные карточки представят известные нижегородские шеф-повара: Артём Атопшев (Dodici Grill), Игорь Шиянов (Red Wall), Алексей Насонов ("Баренц"), Сабина Мельничук ("Кафе 38"), Андрей Сулима (DWARF), Михаил Корнев ("Матрёшка"), Андрей Байгин (Il Tempo), Владимир Савченко (Andrea’s) и другие.

Они представят на суд гурманов зелёные щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы, зельц из белых груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом, северорусскую калитку с мясом кабана и мороженое из полоники с заварным сахаром - и другие оригинальные блюда с местным колоритом. Также в меню #ГастросетНижний будет представлена уникальная коллекция лимонадов.

С полным списком ресторанов и предлагаемых гастросетов можно ознакомиться по ссылке.

В день закрытия фестиваля "Да, шеф!" 6 августа будет объявлен ресторан-победитель #ГастросетНижний, которого определят по итогам народного голосования и решением профессионального жюри. Главным призом станет созданный специально для фестиваля наградной половник из серебра с позолотой.

Напомним, в 2022 году фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рестораны Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph