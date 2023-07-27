Всероссийская парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет на Горьковском водохранилище 5-12 августа Спорт

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Президент оргкомитета регаты Алексей Кириллов, руководитель школы "Парус" НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Хрунков и президент Федерации парусного спорта Нижегородской области Александр Бобылев рассказали журналистам о Всероссийской парусной регате "Кубок Р.Е. Алексеева", которая пройдет на Горьковском водохранилище с 5 по 12 августа.

В этом году регата состоится уже в 44-й раз. Соревнования в честь выдающегося конструктора Ростислава Алексеева проводятся в Нижегородской области с 1979 года.

По словам Сергея Хрункова, регата неразрывно связана с нижегородским политехом. В этом году соревнования также приурочены к 125-летию НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

"Её организатор не только Федерация парусного спорта Нижегородской области, но и нижегородский политех. Учредил регату ректор Юрий Сергеевич Лёзин, а наш спортивно-оздоровительный лагерь "Ждановец" долгие годы был местом базирования регаты", - отметил он.

В этом году во Всероссийской парусной регате "Кубок Р.Е. Алексеева" примут участие два студенческих и один преподавательский экипаж от НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Участники будут базироваться в яхт-клубе "Белая речка" и турбазе "Акватория" в Сокольском. Спортсменам предстоит преодолеть серию коротких портовых и маршрутных гонок в акваториях Чкаловска, Городца и Сокольского.

"У людей будет настоящий праздник, когда они увидят такое количество парусных яхт у своих берегов", - сказал Александр Кобылев.

Также пройдет один из этапов Кубка самого скоростного класса гоночных яхт России – класса "OPEN 800". В составе флота на старт выйдут нижегородские яхты "Восток", "Азимут", "Redmarinе", "Скиф".

"Акватория Горьковского водохранилища отличается тем, что она непротяженная, узкая и неглубокая. Если посмотреть на зарубежные регаты, то они проходят в виде одной длинной гонки, когда люди живут несколько дней на яхте. У нас акватория не позволяет выработать такой маршрут. Также наши лодки не приспособлены для такого долгого плавания. Это все-таки не океан, не море, поэтому лодки имеют небольшие размеры и небольшое водоизмещение", - рассказал Алексей Кириллов.

При этом Сергей Хрунков добавил, что Горьковское водохранилище является "одним из самых красивых мест".

"Несмотря на его геометрию, у него красивейшие берега. Наше место проведения регаты одно из самых лучших", - подчеркнул он.

На данный момент на регату зарегистрировались уже 37 яхт из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Липецка, Чебоксар и Ярославля. Организаторы отметили, что некоторые экипажи будут проходить регистрацию прямо на месте стоянки, поэтому они рассчитывают на участие в соревнованиях около 50 экипажей.

Напомним, в 2022 году во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" приняли участие 32 яхты.