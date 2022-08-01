Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Спорт
17 августа 2022 11:55  [139] Более 36 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижнем Новгороде
17 августа 2022 09:07  [173] Более 30 яхт приняли участие во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области
16 августа 2022 13:02  [252] Почти 8 тысяч человек выйдут на старт "Марафона 800" в Нижнем Новгороде
15 августа 2022 17:13  [306] Более 160 спортсменов из Нижегородской области выступят на Всероссийской спартакиаде
13 августа 2022 15:57  [503] 500 человек пробежали по Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода в День физкультурника
12 августа 2022 13:34  [486] Более 50 спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника пройдут в Нижегородской области 13 августа
11 августа 2022 18:45  [655] Всероссийский фестиваль уличного баскетбола NN Open пройдёт в Нижнем Новгороде 12 и 13 августа
11 августа 2022 15:27  [403] Всероссийский шахматный фестиваль "Кубок Надежды-2022" пройдет в Нижнем Новгороде 12-20 августа
09 августа 2022 16:37  [410] Четыре золотых медали завоевали нижегородцы на чемпионате России по лёгкой атлетике
08 августа 2022 17:13  [380] Более 27 тысяч "Карт болельщика" оформили в Нижегородской области
Спорт

Более 30 яхт приняли участие во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области

17 августа 2022 09:07  [173] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 яхт приняли участие во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области. Об этом рассказал президент оргкомитета регаты Алексей Кириллов на пресс-конференции.

Напомним, что традиционная парусная регаты "Кубок Р.Е. Алексеева" уже в 43 раз прошла в Нижегородской области с 6 по 13 августа. Соревнования в честь выдающегося конструктора Ростислава Алексеева проводятся с 1979 года. 

Согласно статистической информации, в 2022 году в соревнованиях приняли участие 32 яхты, экипажи которых в среднем составляли 4 - 5 человек. Так, было представлено 19 команд из Нижнего Новгорода, 4 из Нижегородской области (Павлово, Выкса, Городец, Заволжье), 6 яхт из Чебоксар, одна из Тольятти, а также представители Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца. 

Базировались участники в яхт-клубе "Белая речка" в Городце. Короткие гонки проходили в акватории реки Троца и Чкаловска, две маршрутные гонки длиной около 60 морских миль были организованы от Городца до р.п. Сокольского и обратно. В Сокольском прошли короткие гонки в память главы местной администрации Игоря Боброва. 

Главный приз - кубок Ростислава Алексеева, который вручается по результатам сквозного общего зачета, уже в третий раз выиграла яхта "Глобус" из Санкт Петербурга под управлением Андрея Никандрова. 

"Это, пожалуй, на данный момент самая лучшая лодка и экипаж в России, потому что сам Андрей был членом сборной России. Он гоняется удивительным образом. К нему в экипаж садятся самые различные люди, и все равно лодка выигрывает", - сказал Алексей Кириллов. 

Команда из Чебоксар выиграла зачет в кубке четвертьтонников. Также чебоксарская яхта одержала победу в командном зачете, здесь главный приз - городецкий пряник размером 1,5 на 1,25 метра, который вручается самой сплоченной и харизматичной команде. 

Руководитель школы "Парус" НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Хрунков отметил, что команда политеха заняла третье место в группе РПО. 

"Надо сказать, что участникам в этом году повезло так, как никогда. В первый день была жутчайшая гроза, с мощнейшим шквалом и градом, во второй - свежий ветер и долгая маршрутная гонка против ветра, штиль на обратном пути из Сокольского, ровный и приятный ветер в заключительные дни. Мы испытали весь спектр эмоций", - рассказал Сергей Хрунков. 

Участие в соревнованиях приняла и правнучка Ростислава Алексеева Мария Сулоева, которая рассказала, что члены ее семьи не пропустили ни одной регаты.

"Я считаю, что такое наследие Ростислава Евгеньевича очень важно. Его жизнь может быть маяком, за которым могут следовать молодые ребята, наше поколение", - отметила Мария Сулоева. 

В планах у организаторов расширить маршрут до Юрьевца в Ивановской области и Чкаловского района. Также планируется увеличение количества участников и разнообразие маршрутов. 

Следующая регата "Кубок Р.Е. Алексеева" начнется в первую субботу августа 2023 года. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Регата
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph