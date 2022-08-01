Более 30 яхт приняли участие во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 яхт приняли участие во Всероссийской регате "Кубок Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области. Об этом рассказал президент оргкомитета регаты Алексей Кириллов на пресс-конференции.

Напомним, что традиционная парусная регаты "Кубок Р.Е. Алексеева" уже в 43 раз прошла в Нижегородской области с 6 по 13 августа. Соревнования в честь выдающегося конструктора Ростислава Алексеева проводятся с 1979 года.

Согласно статистической информации, в 2022 году в соревнованиях приняли участие 32 яхты, экипажи которых в среднем составляли 4 - 5 человек. Так, было представлено 19 команд из Нижнего Новгорода, 4 из Нижегородской области (Павлово, Выкса, Городец, Заволжье), 6 яхт из Чебоксар, одна из Тольятти, а также представители Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца.

Базировались участники в яхт-клубе "Белая речка" в Городце. Короткие гонки проходили в акватории реки Троца и Чкаловска, две маршрутные гонки длиной около 60 морских миль были организованы от Городца до р.п. Сокольского и обратно. В Сокольском прошли короткие гонки в память главы местной администрации Игоря Боброва.

Главный приз - кубок Ростислава Алексеева, который вручается по результатам сквозного общего зачета, уже в третий раз выиграла яхта "Глобус" из Санкт Петербурга под управлением Андрея Никандрова.

"Это, пожалуй, на данный момент самая лучшая лодка и экипаж в России, потому что сам Андрей был членом сборной России. Он гоняется удивительным образом. К нему в экипаж садятся самые различные люди, и все равно лодка выигрывает", - сказал Алексей Кириллов.

Команда из Чебоксар выиграла зачет в кубке четвертьтонников. Также чебоксарская яхта одержала победу в командном зачете, здесь главный приз - городецкий пряник размером 1,5 на 1,25 метра, который вручается самой сплоченной и харизматичной команде.

Руководитель школы "Парус" НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Хрунков отметил, что команда политеха заняла третье место в группе РПО.

"Надо сказать, что участникам в этом году повезло так, как никогда. В первый день была жутчайшая гроза, с мощнейшим шквалом и градом, во второй - свежий ветер и долгая маршрутная гонка против ветра, штиль на обратном пути из Сокольского, ровный и приятный ветер в заключительные дни. Мы испытали весь спектр эмоций", - рассказал Сергей Хрунков.

Участие в соревнованиях приняла и правнучка Ростислава Алексеева Мария Сулоева, которая рассказала, что члены ее семьи не пропустили ни одной регаты.

"Я считаю, что такое наследие Ростислава Евгеньевича очень важно. Его жизнь может быть маяком, за которым могут следовать молодые ребята, наше поколение", - отметила Мария Сулоева.

В планах у организаторов расширить маршрут до Юрьевца в Ивановской области и Чкаловского района. Также планируется увеличение количества участников и разнообразие маршрутов.

Следующая регата "Кубок Р.Е. Алексеева" начнется в первую субботу августа 2023 года.