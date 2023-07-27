Сорок поддельных купюр выявили в Нижегородской области в апреле-июне 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сорок поддельных купюр выявили в Нижегородской области в апреле-июне 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

В частности, 70% фальшивых купюр составляли банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их подделывали 28 раз.

Также во втором квартале 2023 году специалисты выявили четыре фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей, пять банкнот — 1000 рублей и три монеты номиналом 10 рублей.

Поддельные банкноты иностранных государств выявлены не были.

Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получения. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России.

Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.

Напомним, в январе-марте в регионе выявили 41 банкноту с признаками подделки.

Ранее сообщалось, что более 600 фальшивых купюр было изъято в Нижегородской области в 2022 году.