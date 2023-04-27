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Экономика

Более 40 фальшивых купюр было выявлено в Нижегородской области с начала года

02 мая 2023 14:53  [59] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Волго-Вятское ГУ Банка России представило статистику выявления поддельных купюр в Нижегородской области в I квартале 2023 года.

Согласно информации, в январе-марте в регионе выявили 41 банкноту с признаками подделки, что на 21 купюру меньше, чем в IV квартале 2022 года.

Чаще всего подделывали банкноту номиналом 5000 рублей (28 штук). Также выявлено пять фальшивок номиналом 2000 рублей и восемь 1000-рублевых поддельных купюр.

Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получения. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России

Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.

Ранее сообщалось, что более 600 фальшивых купюр было изъято в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
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