Более 40 фальшивых купюр было выявлено в Нижегородской области с начала года

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Волго-Вятское ГУ Банка России представило статистику выявления поддельных купюр в Нижегородской области в I квартале 2023 года.
Согласно информации, в январе-марте в регионе выявили 41 банкноту с признаками подделки, что на 21 купюру меньше, чем в IV квартале 2022 года.
Чаще всего подделывали банкноту номиналом 5000 рублей (28 штук). Также выявлено пять фальшивок номиналом 2000 рублей и восемь 1000-рублевых поддельных купюр.
Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получения. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России.
Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.
Ранее сообщалось, что более 600 фальшивых купюр было изъято в Нижегородской области в 2022 году.
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