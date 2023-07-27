Нижегородская область и Шри-Ланка планируют сотрудничать в сфере туризма Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка во главе послом Джанитой Лиянаге работает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Шри-Ланка намерена установить партнерские связи с нижегородскими туристическими компаниями. Для этого в Корпоративном университете правительства региона прошел круглый стол с представителями нижегородских туристических фирм и ланкийской делегацией.

Как рассказала Джанита Лиянаге, в ходе мероприятия был представлен приключенческий и оздоровительный туризм Шри-Ланки, культурный потенциал острова. Также было предложено организовать детский лагерь, в котором будет проводиться обучение английскому языку.

Кроме того, стороны обменялись опытом и наметили план дальнейшей совместной работы.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что Шри-Ланка является важным партнером региона. Так, в первом квартале текущего года остров посетило почти 80 тысяч туристов из России, в том числе и нижегородцы.

"Есть все условия для установления прочных долгосрочных взаимных связей между субъектами нижегородской туриндустрии и гостеприимной принимающей стороной Шри-Ланки", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что делегация из Шри-Ланки впервые посетила ННГУ им. Лобачевского.