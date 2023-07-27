Ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
В лесопарковой зоне "Щелоковский хутор" Нижнего Новгорода завершился ремонт пешеходных дорожек.
Как рассказали в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода", замена покрытия завершилась в срок, работы продлились чуть более двух месяцев.
Ранее нижегородцы неоднократно жаловались на некачественную брусчатку, по которой было неудобно передвигаться, особенно мама с колясками с детьми. По поручению главы города Юрия Шалабаева было решено заменить покрытие на более удобное.
Всего на территории лесопарка было заменено почти 5 тыс. кв. метров твердого покрытия. Часть дорожек заасфальтировали, а часть замостили желтой брусчаткой.
Кроме того, на первом озере Щелоковского хутора подрядчик дополнительно провел берегоукрепление.
Ранее сообщалось, что "Щелоковский хутор" передан в управление городской дирекции парков и скверов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+