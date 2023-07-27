Ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В лесопарковой зоне "Щелоковский хутор" Нижнего Новгорода завершился ремонт пешеходных дорожек.

Как рассказали в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода", замена покрытия завершилась в срок, работы продлились чуть более двух месяцев.

Ранее нижегородцы неоднократно жаловались на некачественную брусчатку, по которой было неудобно передвигаться, особенно мама с колясками с детьми. По поручению главы города Юрия Шалабаева было решено заменить покрытие на более удобное.

Всего на территории лесопарка было заменено почти 5 тыс. кв. метров твердого покрытия. Часть дорожек заасфальтировали, а часть замостили желтой брусчаткой.

Кроме того, на первом озере Щелоковского хутора подрядчик дополнительно провел берегоукрепление.

Ранее сообщалось, что "Щелоковский хутор" передан в управление городской дирекции парков и скверов.