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Общество

Ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде

02 августа 2023 17:56  [112] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В лесопарковой зоне "Щелоковский хутор" Нижнего Новгорода завершился ремонт пешеходных дорожек.

Как рассказали в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода", замена покрытия завершилась в срок, работы продлились чуть более двух месяцев.

Ранее нижегородцы неоднократно жаловались на некачественную брусчатку, по которой было неудобно передвигаться, особенно мама с колясками с детьми. По поручению главы города Юрия Шалабаева было решено заменить покрытие на более удобное.

Всего на территории лесопарка было заменено почти 5 тыс. кв. метров твердого покрытия. Часть дорожек заасфальтировали, а часть замостили желтой брусчаткой.

Кроме того, на первом озере Щелоковского хутора подрядчик дополнительно провел берегоукрепление. 

Ранее сообщалось, что "Щелоковский хутор" передан в управление городской дирекции парков и скверов.

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Теги:
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