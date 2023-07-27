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Общество

Завкафедрой нижегородской сельскохозяйственной академии Вере Титовой присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ"

02 августа 2023 18:13  [93] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения нижегородской сельскохозяйственной академии Вере Титовой присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".

Награду нижегородке лично вручил президент России Владимир Путин в рамках церемонии, которая состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля.

"Такие профессиональные и нравственные вершины даются людям смелым, сильным, щедрым душой, тем, кто обострённо чувствует время, осознаёт суть, смысл своей работы, призвания да и всей своей жизни, кто всегда действует честно, решительно, достойно. Ваши достижения – сила, гордость и честь России. Благодарю вас за труд, самоотверженность и верность Отечеству. Желаю новых успехов", - обратился глава государства к награжденным.

После награждения Вера Титова поблагодарила президента за награду и отметила, что это гордость для всей ее семьи.

"Поскольку учитель не может существовать без молодых, то я как раз хочу порадоваться [тому], как много здесь присутствует молодых, и обратиться к вам с просьбой не оставлять без внимания молодёжь. Это не только наше настоящее, но и будущее. Дети, внуки – это всё наше. От этого зависит, как будет жить наша страна. Поэтому я очень надеюсь, что в том числе и научные школы в вузах, где соединяется и профессиональное образование – допустим, аграрное, – и педагогическое… Мы же готовим кандидатов, докторов наук – и обычных агрономов, зоотехников и так далее и тому подобное", - обратилась она к Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что ректор ПИМУ Николай Карякин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

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