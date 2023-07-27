Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа Общество

В Нижегородской области 2 и 3 августа ожидаются дожди и грозы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим повышается вероятность локального затопления участков местности, также не исключены оползневые явления.

Прогнозируется увеличение числа ДТП, возможны сбои в работе систем ЖКХ, повреждения ЛЭП и линий связи.

В ведомстве рекомендуют нижегородцам, находящимся за рулем автомобиля во время дождя, особенно внимательно контролировать скоростной режим. По возможности нужно снизить скорость, так как на дорогах в такую погоду ухудшается видимость, возрастает риск заносов и скольжений транспортных средств.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и усиление ветра прогнозируют в Нижегородской области.