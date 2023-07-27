Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа

В Нижегородской области 2 и 3 августа ожидаются дожди и грозы, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В связи с этим повышается вероятность локального затопления участков местности, также не исключены оползневые явления.
Прогнозируется увеличение числа ДТП, возможны сбои в работе систем ЖКХ, повреждения ЛЭП и линий связи.
В ведомстве рекомендуют нижегородцам, находящимся за рулем автомобиля во время дождя, особенно внимательно контролировать скоростной режим. По возможности нужно снизить скорость, так как на дорогах в такую погоду ухудшается видимость, возрастает риск заносов и скольжений транспортных средств.
Ранее сообщалось, что сильные дожди и усиление ветра прогнозируют в Нижегородской области.
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