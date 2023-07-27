Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2023 18:50  [62] Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа
02 августа 2023 18:36  [74] Книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников
02 августа 2023 18:24  [77] Почти 40 жителей Гагинского района переехали из ветхого фонда в новое жилье
02 августа 2023 18:13  [92] Завкафедрой нижегородской сельскохозяйственной академии Вере Титовой присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ"
02 августа 2023 17:56  [111] Ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде
02 августа 2023 17:38  [90] Более 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто на стратсессии в Сарове
02 августа 2023 17:12  [120] Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих направлений для отдыха россиян
02 августа 2023 16:42  [115] Нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске
02 августа 2023 16:24  [125] Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе
02 августа 2023 16:11  [136] Два суперлуния и метеорный поток Персеиды смогут наблюдать нижегородцы в августе
Общество

Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа

02 августа 2023 18:50  [62] Общество

В Нижегородской области 2 и 3 августа ожидаются дожди и грозы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим повышается вероятность локального затопления участков местности, также не исключены оползневые явления.

Прогнозируется увеличение числа ДТП, возможны сбои в работе систем ЖКХ, повреждения ЛЭП и линий связи.

В ведомстве рекомендуют нижегородцам, находящимся за рулем автомобиля во время дождя, особенно внимательно контролировать скоростной режим. По возможности нужно снизить скорость, так как на дорогах в такую погоду ухудшается видимость, возрастает риск заносов и скольжений транспортных средств.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и усиление ветра прогнозируют в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph