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Общество

Нижегородского сотрудника МЧС Илью Кочнева наградили орденом Мужества за спасение товарища в ДНР

03 августа 2023 10:00  [3] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Уроженец Нижегородской области, помощник начальника пиротехнического отдела инженерно-технического управления Ногинского спасательного центра Илья Кочнев указом президента РФ Владимира Путина удостоен ордена Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, награду за мужество и отвагу, проявленные при работе на территории ДНР, нижегородцу вручил глава МЧС России Александр Куренков.

12 мая Илья Кочнев в составе пиротехнического расчета сводного отряда МЧС России разминировал местность вблизи Шахтерска. В ходе работ на противопехотной мине подорвался старший офицер пиротехнического отдела управления пиротехнических и специальных кинологических работ Центра "Лидер" Сергей Кулагин, который уже не мог выбраться из минного поля самостоятельно.

Нижегородец бросился на помощь товарищу, но при эвакуации сам задел мину. Он наложил себе кровоостанавливающие жгуты и вытащил товарища на безопасный участок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, ранее Илья Кочнев в ходе подъема и разминирования боеприпасов с затонувшей баржи у порта Балтийск обнаружил и обезвредил более 120 артиллерийских снарядов и 50 минометных мин различного калибра. В сентября 2021 году принимал участие в поисках пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске.

В прошлом году обнаружил и обезвредил более 620 взрывоопасных предметов в Донецкой Народной Республике.

"Вы поистине сильный человек. Настоящий офицер! Спасли боевого товарища, несмотря на опасную обстановку. Пострадали сами. Ваш подвиг подтверждает не только призвание спасателя, но и отражает важные человеческие качества – честь, отвага, ответственность. А Ваша работа по разминированию территорий важна жителям республики, ваш вклад в общее дело помогает нормализовать жизнь в регионе. Горжусь и благодарю", - отметил Александр Куренков.

Ранее сообщалось, что дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО.

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Теги:
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