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Бизнес

Егор Поляков провёл очередную встречу с представителями бизнеса Нижегородской области

03 августа 2023 11:21  [54] Бизнес

Фото: Кира Мишина

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области (ТПП) состоялась очередная встреча представителей правительства региона с бизнес-сообществом региона, в которой приняли участие около 50 человек - представители компаний из разных муниципалитетов и секторов экономики.

На вопросы предпринимателей отвечал замгубернатора Егор Поляков. Также в мероприятии приняли участие бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, гендиректор ТПП Иван Разуваев, а также руководители региональных органов власти.

На часть своих вопросов участники встречи получили ответы непосредственно в ходе открытого диалога. Те вопросы, которые не успели озвучить, будут прорабатываться дополнительно либо рассматриваться на Совете по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области.

Подводя итоги мероприятия, Егор Поляков отметил, что поскольку в этом году в регионе проходит очередной этап кадастровой оценки объектов недвижимости, основная часть вопросов касалась именно этой темы.

Предприниматели уточняли информацию по вопросам земельно-имущественных отношений, градостроительной деятельности, подключений к сетям.

"В целом сейчас экономическая ситуация благоприятная, минувшее полугодие характеризуется высокими темпами экономического роста, и нет серьёзных оснований полагать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится", - прокомментировал итоги встречи замгубернатора.

Павел Солодкий добавил, что такие регулярные встречи полезны обеим сторонам.

"Предприниматели слышат ответы на свои вопросы и находят пути решения проблем, а власть получает "обратную связь" от представителей бизнес-сообщества и узнаёт о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Подобный открытый диалог повышает эффективность работы правительства и способствует развитию предпринимательства в нашем регионе", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей региона.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области проводится государственная кадастровая оценка объектов капстроительства, которые расположены на территории региона. На основе полученных данных определяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, на основе которой рассчитываются налог на имущество и земельный налог. На сегодняшний день ГБУ НО «Кадастровая оценка» направила в Росреестр проект отчета по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства для проверки и проведения экспертизы. После получения положительного решения документ будет размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) на сайте Росреестра, а также на сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка» (https://gbunoko.ru/). Предприниматели смогут подать замечания к проекту отчета в ГБУ НО «Кадастровая оценка».

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Теги:
бизнес Предприниматели ТПП
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