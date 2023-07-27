Уголовное дело возбуждено по факту избиения молодых людей на Большой Покровской

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Уголовное дело возбуждено по факту избиения компании молодых людей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, ночью 1 августа на улице Большой Покровской группа агрессивно настроенных молодых мужчин избила трех 18-летних юношей. Предварительно, причиной нападения стали крашенные волосы пострадавших.
Драка была пресечена прохожими.
Правоохранители задержали трех подозреваемых в нападении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц).
В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо".
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