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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту избиения молодых людей на Большой Покровской

03 августа 2023 10:20  [79] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту избиения компании молодых людей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 1 августа на улице Большой Покровской группа агрессивно настроенных молодых мужчин избила трех 18-летних юношей. Предварительно, причиной нападения стали крашенные волосы пострадавших.

Драка была пресечена прохожими.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в нападении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц).

В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо".

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Теги:
Избиение Молодежь
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