Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО Общество

Фото: Алексей Майшев

Командиру казачьего батальона "Сибирь" Олег Ликонцев (позывной Кан) присвоено звание Героя Российской Федерации.

В интервью порталу "Российское казачество" он рассказал о деятельности казаков в зоне СВО, своих ранениях.

Олег Ликонцев отметил, что награда принадлежит не только ему, но и всем боевым товарищам.

"Я не один там был, мы все друг друга поздравляли с победой, что живы остались. Сейчас идет в добровольцы много сибиряков", - сказал он.

В боях казак получил три ранения, но каждый раз рвется вернуться в зону СВО, отказываясь от прохождения военно-врачебной комиссии.

"Зачем мне это нужно? Проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием", - подчеркнул Олег Ликонцев.

Отвечая на вопрос, что ему важно как для казака, Кан ответил: "соблюдение традиций, верность долгу, верность клятве, верность товарищу и другу".

Казакам в зоне СВО пожелал иметь цель, ради которой они воюют, ради которой вернутся домой.

"Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан", - сказал Олег Ликонцев.

Ранее сообщалось, что дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО.