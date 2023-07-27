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Спорт

Фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа

03 августа 2023 12:10  [128] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, мероприятие состоится в Нижнем Новгороде впервые.

Соревнования пройдут на участках Гребного канала, Нижне-Волжской и Волжской набережных. Их общая протяженность составляет 7 км.

Так, 4 августа пройдут заплывы SWIMSTAR ONE MILE и DOUBLE MILE. Участникам предстоит преодолеть в акватории Гребного канала дистанции свыше 1,8 и 3,7 км.

Также в первый день фестиваля пройдут детские забеги STARKIDS на 500 и 1000 метров, женский забег – IRONLADY, в рамках которого девушки пробегут 5 км.

5 августа состоятся соревнования по триатлону. Спортсменов ожидает "полужелезная" дистанция в рамках IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD 2023, в рамках которой они преодолеют 1,93 км во время плавания, 90 км в рамках велоэтапа и 21,1 км во время забега.

Кроме того, участники испытают себя на на олимпийской дистанции в рамках соревнований IRONSTAR OLYMPIC NIZHNY NOVGOROD 2023: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.

Для зрителей и болельщиков вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что Всероссийская парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет на Горьковском водохранилище 5-12 августа.

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Теги:
Бег Плавание Триатлон
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