Нижегородское ЗАО "ПТО "Атлант" почти на 18% увеличило выработку благодаря участию в нацпроекте Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ЗАО "ПТО "Атлант" почти на 18% увеличило выработку благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

Как сообщили в Минпроме Нижегородской области, на данном предприятии налажен выпуск соединительных деталей трубопроводов. Продукция нижегородской компании находит применение при строительстве объектов газовой, нефтехимической и энергетической отраслей промышленности.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что внедрение бережливых технологий сейчас одинаково эффективно для любых сфер деятельности. Так, в Нижегородской области уже шесть производителей строительных металлических конструкций и изделий с успехом пользуются инструментами нацпроекта "Производительность труда".

"В ЗАО "ПТО "Атлант" эксперты из Регионального центра компетенций недавно подвели итоги работы. За шесть месяцев им удалось увеличить выработку на пилотном участке почти на 18 процентов, а также ускорить работу более чем на 10 процентов", – добавил Максим Черкасов.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Романа Рензина, эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 17 сотрудников компании, которые в дальнейшем смогут самостоятельно использовать инструменты производственной системы.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 231 предприятие региона.

Ранее сообщалось, что дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту.