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Спорт

Сестры Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку

03 августа 2023 18:29  [96] Спорт

Арина и Дина Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в День физкультурника в столице Приволжья будет установлен рекорд России по количеству участников зарядки.

Мероприятие начнется в 10:00 у катера "Герой".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее сообщалось, что фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа.

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Теги:
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