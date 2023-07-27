Сестры Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку Спорт

Арина и Дина Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в День физкультурника в столице Приволжья будет установлен рекорд России по количеству участников зарядки.

Мероприятие начнется в 10:00 у катера "Герой".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее сообщалось, что фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа.