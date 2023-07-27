Олег Лавричев вручил значки парашютиста 20 нижегородского лагеря "Хочу стать десантником" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вручил значки парашютиста 20 воспитанникам военно-патриотического лагерного сбора "Хочу стать десантником", совершившим свой первый прыжок.

Согласно информации, в День воздушно-десантных войск самостоятельный прыжок с парашютом совершили 40 воспитанников третьей смены лагеря, 20 из них – впервые. Юные десантники в возрасте с 14 до 17 лет прыгнули с высоты от 800 до 1200 метров.

В лагере ребята на протяжении двух недель учились правильно использовать парашют, осваивали технику его укладки и страхующих приборов, тренировались группироваться для прыжка, правильно вести себя в воздухе и безопасно приземляться. Также воспитанники лагеря прошли вводный курс начальной военной подготовки, занимались физической подготовкой и рукопашным боем.

Олег Лавричев отметил, что прыжок с парашютом для ребят это не просто завершающий этап лагерного сбора, а символ доверия и высокой оценки работы над собой со стороны отцов-командиров

"Я надеюсь, что все то, чему вы здесь научились, послужит вам верой и правдой на жизненном пути. Но самое главное, в лагере вы учитесь любить Родину и своих учителей. Жизненным подспорьем для вас станут все те навыки, знания и умения, которые вы приобрели в лагере, а самое главное – чувство воинского братства", – отметил председатель Гордумы.

Ранее сообщалось, что первым выпускникам нижегородской "Школы младших командиров" вручили сертификаты и знаки отличия.