Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключил соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком (Москва). Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Соглашение подписали руководитель ЦИИЗ НО Андрей Кузнецов и управляющий филиалом банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сегодня одной из ключевых задач является укрепление импортонезависимости региональной экономики.

"В Нижегородской области реализуется комплексная поддержка предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, в том числе через банки-партнеры. Так, например, Новикомбанк предоставляет финансирование региональным предприятиям промышленности по сниженным ставкам, в том числе за счет использования государственных мер поддержки. За полтора года банк профинансировал предприятия промышленности Нижегородской области на сумму 3,4 миллиарда рублей по линии Фонда развития промышленности, региональной микрокредитной компании и по другим программам поддержки", - рассказал министр.

Он отметил, что соглашение с опорным банком госкорпорации "Ростех" позволит совместно координировать работу по поддержке региональных предприятий и ускорению локализации производств.

По словам Марины Моисеевой, банк поддерживает ключевые отрасли российской экономики, обеспечивая предприятия необходимым финансированием.

"Надеемся, что наше сотрудничество с центром импорта и импортозамещения Нижегородской области позволит разрабатывать совместные проекты с использованием всех возможных финансовых инструментов господдержки, ориентированных на внедрение инноваций в отечественную промышленность", — отметила Марина Моисеева.

Андрей Кузнецов рассказал, что на подписании соглашения присутствовали представители более 20 предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех".

"Главный вектор работы центра импорта и импортозамещения – кооперация предприятий Нижегородской области и других регионов для изготовления комплектующих, необходимых нашим производствам. Благодаря соглашению мы сможем оперативно помогать бизнесу в привлечении мер господдержки и расширять спектр финансовых инструментов для импортозамещающих производств. Кроме того, на этой встрече мы провели переговоры с рядом компаний и обсудили перспективы работы. В первую очередь это касается использования платформы "Станкофонд", где зарегистрировано уже более 450 предприятий", - отметил Андрей Кузнецов.

Во встрече также принял участие директор Фонда развития промышленности Нижегородской области Илья Тихонов. Он рассказал, что Новикомбанк аккредитован федеральным Фондом развития промышленности для предоставления гарантийного обеспечения.

"На сегодняшний день гарантиями банка по программам Фонда развития промышленности Нижегородской области обеспечено сделок на сумму более 600 миллионов рублей. Также банк принимает активное участие в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства под обеспечение региональной гарантийной организации. За время сотрудничества благодаря поручительству региональной гарантийной организации предприниматели привлекли 140 миллионов кредитных средств на развитие бизнеса", - рассказал Илья Тихонов.

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