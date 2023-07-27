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Экономика

Рост обрабатывающего производства в Нижегородской области за первое полугодие 2023 года составил 8,2%

04 августа 2023 09:48  [94] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Рост обрабатывающего производства в Нижегородской области за первое полугодие 2023 года составил 8,2%, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор рассказал об основных экономических показателях по итогам первого полугодия.

Так, сектор оптово-розничной торговли "поднялся" на 10,4%, сфера платных услуг - на 3%, транспортный комплекс "подрос" на один процент.

Рост валового регионального продукта (ВРП) по итогам первого полугодия 2023 года зафиксирован на уровне в 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как подчеркнул Глеб Никитин, Нижегородская область по оценке Минэкономразвития РФ демонстрирует стабильный рост.

"Индекс физического объема ВРП в размере 106,5 процента - хороший темп", - отметил глава региона.

Ранее губернатор заявлял, что благодаря реализованным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки региону удалось перестроиться под новые реалии. ВРП за 2022 год, по оценке, составил 100,1%.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность экономика
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