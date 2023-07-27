Реализацию проекта по запуску электричек Мыза-Кстово планируется начать в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции, посвящённой Дню железнодорожника, рассказал об инвестиционной деятельности компании.

Так, на развитие железной дороги в текущем году будет направлено 21.9 млрд рублей.

В Нижегородской области на эти средства будет продолжена реализация проекта пригородных перевозок по маршруту Мыза-Кстово.

Сейчас государственную экспертизу проходит проект реконструкции железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза, соединительного железнодорожного пути станции Ройка и транспортно-пересадочного узла в Кстове.

Планируется, что работы по реализации проекта начнутся к концу 2023 года.

Ожидается, что электричками по маршруту Мыза-Кстово ежегодно будут пользоваться 1,5 млн человек. Здесь будет запущено 22 пары поездов.

Также ведутся предпроектные разработки по станции Мещерская, обсуждается реконструкция станции "Стригино".

На участке Балахониха - о.п. 408 км пройдут масштабные работы по капитальному ремонту путей, в моторвагонное депо Нижнего Новгорода будет закуплено пять новых составов электропоездов серии ЭП3Д.

Кроме того, системой для контроля и наблюдения железнодорожного пути будет оборудован 135 км участка Вязники-Нижний Новгород. Это нововведение позволит оперативно выявлять и реагировать на вмешательство в работу железной дороги.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.