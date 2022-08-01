Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 4 августа.



Согласно информации, в настоящее время идет разработка проектной документации. Планируется, что проект пройдёт госэкспертизу к концу текущего года



После прохождения экспертизы начнется строительство транспортно-пересадочный узел в Кстове, реконструкция железнодорожной инфраструктуры станции "Мыза" и строительство соединительной "петли" в районе станции "Ройка".

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово. Оно заключено до 2030 года.

Напомним, что с 11 июля начала курсировать электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина".

Также с 11 июля запущены электрички из Дзержинска до Кустовой в Автозаводском районе.