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Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 4 августа.
Согласно информации, в настоящее время идет разработка проектной документации. Планируется, что проект пройдёт госэкспертизу к концу текущего года
После прохождения экспертизы начнется строительство транспортно-пересадочный узел в Кстове, реконструкция железнодорожной инфраструктуры станции "Мыза" и строительство соединительной "петли" в районе станции "Ройка".
Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово. Оно заключено до 2030 года.
Напомним, что с 11 июля начала курсировать электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина".
Также с 11 июля запущены электрички из Дзержинска до Кустовой в Автозаводском районе.
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