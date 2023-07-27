Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский на пресс-конференции, посвящённой Дню железнодорожника, рассказал о туристических маршрутах, запланированных на эту осень.

Так, в сентябре запланированы туристические поезда в Нижний Новгород, Казань, Ижевск и Киров, а в октябре - туры по маршруту Нижний Новгород - Сортавала - Петрозаводск.

На ноябрьские праздники запланированы туристических поезда в Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров и Самару.

В новогодние праздники из Нижнего Новгорода будет запущен поезд в Великий Устюг.

Также к сентябрю туры на ретропоездах из Нижнего Новгорода в Арзамас будут проводиться каждые выходные. С министерством культуры обсуждается культурная программа для участников тура.

Ранее сообщалось, что сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в августе.