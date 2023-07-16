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Общество

Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в августе

24 июля 2023 13:11  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в августе. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, из Нижнего Новгорода десятивагонный состав будет отправляться 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 августа в 17:52 с прибытием в Киров в 22:51.

В обратном направлении "Ласточка" отправится 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа в 06:21 с прибытием в столицу Приволжья в 11:20.

Напомним, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля 2022 года.

В июле удлиненный состав "Ласточки" курсирует по маршрутам Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Москва.

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Теги:
ГЖД поезд
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