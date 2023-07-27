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Общество

Сергей Дорофеевский рассказал о будущем скоростных поездов "Сапсан" в Нижнем Новгороде

04 августа 2023 10:31  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции, посвященной Дню железнодорожника, рассказал о будущем скоростных поездов "Сапсан" в Нижнем Новгороде.

По его словам, сейчас использование "Сапсана" на маршруте Нижний Новгород – Москва может быть нецелесообразно, поскольку на трассе следования поезда доступно лишь два перегона, на которых разрешена скорость 200 км/ч. На остальных участках действует ограничение в 160 км/ч.

Например, по пути следования поездов из Москвы в Санкт-Петербург действует десять перегонов со скоростью в 250 км/ч.

При этом Сергей Дорофеевский отметил, что ГЖД сделала заказ на разработку двухэтажного поезда, который может курсировать до Москвы со скоростью 160 км/ч, если на маршрут не получится вернуть "Сапсан". Для запуска таких поездов уже был реконструирован пешеходный переход на пути следования состава.

Напомним, поезд "Ласточка" заменил "Сапсан" на маршруте Нижний Новгород - Москва с 1 июня 2022 года. В РЖД замену объяснили реконструкцией Курского вокзала в Москве и корректировкой графика движения поездов.

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Теги:
ГЖД поезд
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