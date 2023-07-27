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Общество

Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде 5 августа из-за фестиваля спорта IRONSTAR

04 августа 2023 11:02  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде 5 августа из-за фестиваля спорта IRONSTAR. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Так, с 00:01 до 19:00 для транспорта будут закрыты: участок набережной Гребного канала от дома №177 слобода Печеры до улицы Красная Слобода, улица Красная Слобода, участок Нижне-Волжской набережной от улицы Красная слобода до улицы Черниговской, участок Казанского съезда от дома №9а по улице Красная Слобода до Нижне-Волжской набережной, участок Георгиевского съезда от дома №3 по Георгиевскому съезду до Нижне-Волжской набережной.

Также с 00:01 до 14:00 будут перекрыты: участок Похвалинского съезда от улицы Малая Покровская до Канавинского моста, Канавинский мост, участок улицы Советской от дома №12 по улице Советской до Канавинского моста, участок улицы Самаркандской от улицы Стрелка до улицы Совнаркомовская, участок улицы Стрелка от Канавинского моста до дома №3а, участок улицы Совнаркомовская от улицы Самаркандская до улицы Волжская набережная, Волжская набережная, участок улицы Пролетарская от улицы Волжская набережная до дома №14а по улице Пролетарская.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа. 

Соревнования пройдут на участках Гребного канала, Нижне-Волжской и Волжской набережных. Их общая протяженность составляет 7 км.

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