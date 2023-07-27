Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 12:05  [42] Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
04 августа 2023 11:56  [61] Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок
04 августа 2023 11:44  [78] Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью
04 августа 2023 11:38  [80] Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения"
04 августа 2023 11:20  [84] Владимир Беспалов: "После ремонта коммуникаций благоустройство и дороги должны восстанавливаться быстро и качественно"
04 августа 2023 11:12  [91] Технопарк "Кванториум" будет построен на Детской железной дороге Нижнего Новгорода в 2025 году
04 августа 2023 11:06  [97] Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей
04 августа 2023 11:02  [104] Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде 5 августа из-за фестиваля спорта IRONSTAR
04 августа 2023 10:46  [118] Качество воды на восьми пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме
04 августа 2023 10:31  [394] Сергей Дорофеевский рассказал о будущем скоростных поездов "Сапсан" в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей

04 августа 2023 11:06  [97] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили из резервов территориального фонда ОМС Нижегородской области 127,3 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в территориальном фонде ОМС по региону.
 
Так, более 109 млн рублей было направлено на приобретение 13 единиц медицинского оборудования.

В частности, приобретен компьютерный томограф для Выксунской ЦРБ, аппарат для контактной литотрипсии и два флюорографа для ГКБ № 7.

Кроме того, городская больница № 40 Автозаводского района Нижнего Новгорода получила современный операционный стол и многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации. 

"Также закуплены наркозные аппараты, электрокардиографы, маммографы, флюорографы и стерилизаторы инструментов", - сообщила директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Кроме этого, 17,3 млн рублей были направлены на ремонт МРТ-томографа в Городской клинической больнице №13 Автозаводского района, компьютерных томографов в ГБ № 2 Дзержинска и ГКБ №30 Московского района. В ГКБ №39 Канавинского района отремонтирован аппарат искусственной вентиляции легких. 

До конца 2023 года запланированы к приобретению еще 18 единиц медоборудования, а также ремонт 9 единиц медицинского оборудования на сумму более 250 млн рублей. Также фонд оплатит повышение квалификации 95 медработникам региона.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение ОМС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph