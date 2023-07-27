Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили из резервов территориального фонда ОМС Нижегородской области 127,3 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в территориальном фонде ОМС по региону.



Так, более 109 млн рублей было направлено на приобретение 13 единиц медицинского оборудования.

В частности, приобретен компьютерный томограф для Выксунской ЦРБ, аппарат для контактной литотрипсии и два флюорографа для ГКБ № 7.

Кроме того, городская больница № 40 Автозаводского района Нижнего Новгорода получила современный операционный стол и многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации.

"Также закуплены наркозные аппараты, электрокардиографы, маммографы, флюорографы и стерилизаторы инструментов", - сообщила директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Кроме этого, 17,3 млн рублей были направлены на ремонт МРТ-томографа в Городской клинической больнице №13 Автозаводского района, компьютерных томографов в ГБ № 2 Дзержинска и ГКБ №30 Московского района. В ГКБ №39 Канавинского района отремонтирован аппарат искусственной вентиляции легких.

До конца 2023 года запланированы к приобретению еще 18 единиц медоборудования, а также ремонт 9 единиц медицинского оборудования на сумму более 250 млн рублей. Также фонд оплатит повышение квалификации 95 медработникам региона.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году.