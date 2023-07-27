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Руководителей нижегородского предприятия водного транспорта задержали за кражу 448 тысяч тонн песка. Об этом сообщили в пресс - службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.
Согласно информации, с мая 2021 года по ноябрь 2022 года подозреваемые похищали речной песок, добытый в ходе проведения дноуглубительных работ в акватории рек Ока и Волга.
Песок был продан знакомым предпринимателям под видом донного грунта, без проведения специальных экспертиз.
Установлено, что сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, составляет более 65 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 п. "б" УК РФ (кража). Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее сообщалось, что директора фирмы-подрядчика приговорили к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове.
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