Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения" Общество

Карим Ибрагимов

В Нижнем Новгороде состоялась первая территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Она прошла в Автозаводском районе. Обсуждение проходило по трём направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от избирательного округа № 8 Карим Ибрагимов подчеркнул необходимость и важность вовлечения жителей района в разработку Стратегии. "Мероприятие нужное и полезное прежде всего с точки зрения повышения вовлечённости жителей в процесс развития района, города и всего региона. Ещё раз убедился в том, что не только можно, но и нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, а также населения разного возраста и опыта при выработке стратегических решений и путей их реализации", - подчеркнул депутат. "Что касается итогов данной стратегической сессии, однозначно поддерживаю необходимость решения таких вопросов как развитие дорожной сети на въезде в Автозаводский район в частности на ул. Рельсовая и около станции Петряевка, комплексное благоустройство территорий дошкольных учреждений района, капитальный ремонт жилых домов, которые были построены в 50-х – 60-х годах прошлого века, реконструкция парковых территорий района, а также укрепление материальной базы образовательных и спортивных учреждений", - отметил Карим Ибрагимов.