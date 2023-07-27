Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Кинопоказы под открытым небом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2023 17:50  [44] Два моста у детской больницы "Айболит" начали ремонтировать после обращений к главе Нижнего Новгорода
03 августа 2023 17:37  [53] Первая в Нижнем Новгороде стратегическая сессия прошла в Автозаводском районе
03 августа 2023 17:10  [92] Олег Лавричев вместе с "Нижегородским ополчением - 2022" отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО
03 августа 2023 16:55  [86] Вторая "Университетская смена" для подростков из ДНР началась в Мининском университете Нижнего Новгорода
03 августа 2023 16:20  [102] Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартовала в Нижегородской области
03 августа 2023 15:22  [137] "Детский" сквер открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе
03 августа 2023 15:08  [150] Депутаты Гордумы наградили нижегородских военнослужащих в честь Дня ВДВ
03 августа 2023 14:56  [158] Благоустройство и инвестиционную привлекательность территории обсудили эксперты ходе стратсессии в Вознесенском районе
03 августа 2023 14:39  [137] Седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики
03 августа 2023 13:38  [174] Участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре
Общество

Первая в Нижнем Новгороде стратегическая сессия прошла в Автозаводском районе

03 августа 2023 17:37  [53] Общество

Фото: администрация Автозаводского района

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За пять лет реализации Стратегии в районе создано 1 500 учебных мест, более 500 новых мест в детских садах, а также 4 672 места дополнительного образования. Капитально отремонтированы 2 школы, 8 медицинских учреждений и 5 учреждений культуры.

Также благоустроено 18 общественных пространств и 68 дворовых территорий, ликвидированы 57 несанкционированных свалок. Капитально отремонтирован комплекс фонтанов в Автозаводском парке. Возведено 180 новых опор уличного освещения.

Стратсессия прошла по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство".

В рамках секции "Пространство" были презентованы идеи по созданию объектов дополнительного образования в строящихся микрорайонах и жилых комплексах, а также инициативы по расчистке водоемов и благоустройству прилегающих к ним территории.

Представители направления "Экономика" предложили проработать механизм продажи излишков автозаводской ТЭЦ, что положительно скажется на экономике района и экологии.

В рамках секции "Человек" были представлены идеи по уравниванию в правах педагогов дополнительного и среднего образования, что позволит привлечь новые кадры в сферу допобразования, а также предложение создать интерактивную площадку патриотического воспитания.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского районаВыксунского городского округаСпасского районаВоскресенского района и городского округа Кулебаки, Сарове и Вознесенском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph