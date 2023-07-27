Первая в Нижнем Новгороде стратегическая сессия прошла в Автозаводском районе Общество

Фото: администрация Автозаводского района

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За пять лет реализации Стратегии в районе создано 1 500 учебных мест, более 500 новых мест в детских садах, а также 4 672 места дополнительного образования. Капитально отремонтированы 2 школы, 8 медицинских учреждений и 5 учреждений культуры.

Также благоустроено 18 общественных пространств и 68 дворовых территорий, ликвидированы 57 несанкционированных свалок. Капитально отремонтирован комплекс фонтанов в Автозаводском парке. Возведено 180 новых опор уличного освещения.

Стратсессия прошла по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство".

В рамках секции "Пространство" были презентованы идеи по созданию объектов дополнительного образования в строящихся микрорайонах и жилых комплексах, а также инициативы по расчистке водоемов и благоустройству прилегающих к ним территории.

Представители направления "Экономика" предложили проработать механизм продажи излишков автозаводской ТЭЦ, что положительно скажется на экономике района и экологии.

В рамках секции "Человек" были представлены идеи по уравниванию в правах педагогов дополнительного и среднего образования, что позволит привлечь новые кадры в сферу допобразования, а также предложение создать интерактивную площадку патриотического воспитания.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района, Выксунского городского округа, Спасского района, Воскресенского района и городского округа Кулебаки, Сарове и Вознесенском районе.