Фото:
Правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, ночью 4 августа в квартире дома на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде компания друзей распивала алкоголь.
Во время вечеринки между фигурантами произошел конфликт, в ходе которого 21-летняя девушка ударила ножом в грудь 16-летнего молодого человека. От полученных травм подросток скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
Подозреваемая признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+