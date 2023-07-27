Правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 4 августа в квартире дома на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде компания друзей распивала алкоголь.

Во время вечеринки между фигурантами произошел конфликт, в ходе которого 21-летняя девушка ударила ножом в грудь 16-летнего молодого человека. От полученных травм подросток скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

Подозреваемая признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности.