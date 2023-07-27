Фото:
Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев. Об этом сообщается в соцсетях министерства.
Согласно информации, на новой должности он возглавит финансово-экономический блок.
Ранее в Минимущества Олег Лекомцев руководил отделом финансового контроля, ведения учета имущества казны и госконтрактов.
Ранее сообщалось, что Елена Омельяненко назначена заместителем министра промышленности Нижегородской области.
Также напомним, что Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+