Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев Политика

Фото: Минимущество Нижегородской области

Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев. Об этом сообщается в соцсетях министерства.

Согласно информации, на новой должности он возглавит финансово-экономический блок.

Ранее в Минимущества Олег Лекомцев руководил отделом финансового контроля, ведения учета имущества казны и госконтрактов.



Ранее сообщалось, что Елена Омельяненко назначена заместителем министра промышленности Нижегородской области.

Также напомним, что Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области.