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Политика

Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев

04 августа 2023 12:49  [133] Политика

Фото: Минимущество Нижегородской области

Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев. Об этом сообщается в соцсетях министерства.

Согласно информации, на новой должности он возглавит финансово-экономический блок.

Ранее в Минимущества Олег Лекомцев руководил отделом финансового контроля, ведения учета имущества казны и госконтрактов.

Ранее сообщалось, что Елена Омельяненко назначена заместителем министра промышленности Нижегородской области.

Также напомним, что Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области.

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Теги:
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