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Общество

Вознаграждения за сообщения о пьяных водителях в мае-июне получили 18 нижегородцев

04 августа 2023 13:14  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вознаграждения за сообщения о пьяных водителях в мае-июне получили 18 нижегородцев. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, еще четыре человека отказались от вознаграждения.

Всего в ГИБДД с начала года поступило 1904 сообщения о пьяных водителях. Из них 450 случаев подтвердились.

Напомним, правительство Нижегородской области утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают по телефону 112 в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

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Теги:
ГИБДД ПДД
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