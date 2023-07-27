Новая сторублевая купюра появилась в обращении в Нижегородской области Общество

Фото: Банк России

Новая сторублевая купюра появилась в обращении в Нижегородской области. Об этом в интервью pravda-nn.ru рассказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

По ее словам, новые купюры будут постепенно заменять ветхие банкноты, поэтому много новых купюр в России не будет.

Лариса Павлова отметила, что модернизация купюр проводится для усовершенствования защитного комплекса банкнот и придания им более современного дизайна.

В 2023 году будут представлены модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Также Лариса Павлова напомнила о том, что узнать всю информацию, которая поможет обнаружить фальшивку, можно на сайте Банка России.

Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил логотип цифрового рубля.