Центробанк представил логотип цифрового рубля Экономика

Банк России одобрил логотип цифрового рубля и представил его россиянам. Символом цифровой валюты стал привычный знак рубля в двух цветах - белом и кораллово-алом.

Логотип состоит из двух элементов: знака рубля и обрамляющей окружности, которая, с одной стороны, перекликается с логотипом Банка России, а с другой — повторяет форму традиционной монеты.

Как сообщает телеканал "360", логотип в будущем интегрируют во все банковские онлайн-приложения, в которых пользователи откроют личные цифровые кошельки.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России: теперь будут действовать наличная, безналичная и цифровая. Также он станет ещё одним способом переводов и платежей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, массовое внедрение цифрового рубля начнётся не ранее 2025 года.

Напомним, с 1 августа начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

С 1 апреля текущего года в России стартовало тестирование цифрового рубля с участием клиентов 13 коммерческих кредитно-финансовых организаций. После завершения пилотного проекта по внедрению цифрового рубля пользоваться им смогут все желающие/