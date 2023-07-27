Многоквартирный дом для расселения жителей аварийного фонда построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил четыре заявки на выделение участков для реализации инвестиционных проектов на сумму 2,7 млрд рублей.

Согласно информации, после реализации проектов будет создано 421 новое рабочее место.

Так, ООО "Стройсервис" на участке площадью 146 кв. м на Игумновском шоссе построит склад. В проект будет инвестировано 1,2 млрд рублей, срок реализации - 27 месяцев.

Также было одобрено выделение земельного участка под строительство многоквартирного дома для расселения жителей аварийного фонда в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Всего в проект будет инвестировано около 570 млн рублей.

Ранее сообщалось, что земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области.