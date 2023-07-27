Уборка зерновых культур началась в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов.

По его данным, нижегородские аграрии в настоящее время уже убирают пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, а также ранний картофель. На начало августа завершена уборка более 35 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет пять процентов от посеянной площади.

Кроме того, уже собрано и намолочено порядка 129 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 36,4 центнера с одного гектара.

Картофеля собрано около 2,6 тыс. тонн на площади 99 га. Вскоре предстоит уборка масличных культур, сахарной свеклы, льна-долгунца, овощей.

Уборка зерновых уже началась в 33-х муниципальных образованиях Нижегородской области, добавил министр.

Николай Денисов также рассказал, что по прогнозу Гидрометцентра первая декада августа ожидается теплой, без осадков, что позволит нарастить темпы уборки. Кроме того, сельхозтоваропроизводители подготовили сушильное оборудование для обеспечения уборки зерна с повышенной влажностью.

Сельхозтоваропроизводителям региона предстоит убрать 650 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 13 тыс. га сахарной свеклы, 44 тыс. га масличных культур, 2,1 тыс. га льна-долгунца, примерно 16 тыс. га картофеля и 830 га овощей открытого грунта.

Ранее сообщалось, что более чем на 50% выполнен план по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области.