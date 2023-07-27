Владимир Путин подписал закон о запрете смены домоуправляющей компании в течение года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены домоуправляющей компании в течение года. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закон принят для борьбы с "захватом" домов, когда домоуправляющая компания перехватывала управление МКД, в который свои средства вложила другая компания.

Также подписан закон, позволяющий региональным операторам капремонта в многоквартирных домах закупать оборудование и материалы для ремонта, в том числе высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, ограничен максимальный размер неустойки за сдачу квартир дольщикам в неположенный срок. Она составит 5%, если застройщик опоздал менее чем на 30 месяцев.

Ранее ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона.