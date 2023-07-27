Фестиваль "Семья нижегородская" стартовал на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 4 августа стартовал ежегодный - уже восьмой - фестиваль "Семья нижегородская". Он будет проходить ежедневно до 10 августа в павильоне №2 Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области..

В этом году тема мероприятия - "Наши традиции". Фестиваль направлен на сохранение семейных ценностей и укрепление межпоколенческих связей.

Традиционно, в рамках фестиваля чествовали нижегородские семьи. Так, в этом году почётными гостями мероприятия стали семьи Созоновых из Кстова и Костылёвых из Чкаловска.

Так, старшие представители династии Созоновых - Антонина Семёновна и Владимир Васильевич - в этом году отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет в браке. Второе поколение – семья Шалеевых – женаты уже 37 лет, а младшие Дубовы – 6 лет.

В династии Костылёвых старшее поколение - Геннадий Михайлович и Татьяна Ивановна - в браке уже 53 года. Их дети - дочь Светлана с супругом Андреем - в октябре отметят "серебряную" свадьбу, а внук Роман с женой Марией - 9 лет в браке.

Участников и гостей фестиваля ждёт насыщенная программа.

Так, 5 и 6 августа пройдут мастер-классы по рукоделию, искусству фотографирования, хохломской росписи и другим народным промыслам, 7 августа будут организованы полезные беседы и консультации по обучению и самозанятости.

Фестивальные дни 8 и 9 августа будут посвящены здоровому образу жизни: всей семьёй можно освоить лечебную гимнастику, самомассаж, пальчиковый тренинг и другие полезные занятия.

10 августа состоится торжественное закрытие фестиваля с концертной программой.

Каждый день с 10:00 и до 18:00 будут открыты консультационный цифровой пункт "Социальные сети. Мобильный телефон: настроим и поможем", ремесленная ярмарка-продажа "Свое дело", экспозиция и фотозона "Русская горница", мастер-классы и зона отдыха.

Подробная программа размещена в группе организаторов фестиваля во "Вконтакте".