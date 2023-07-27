Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Кинопоказы под открытым небом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 18:10  [32] Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске
04 августа 2023 17:42  [63] Фестиваль "Семья нижегородская" стартовал на Нижегородской ярмарке
04 августа 2023 17:14  [79] Идеи по повышению туристической привлекательности высказали эксперты Нижегородского района в ходе стратсессии
04 августа 2023 16:26  [121] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев встретился с делегацией из Шри-Ланки
04 августа 2023 16:11  [121] Предельный призывной возраст в России повысится до 30 лет с 1 января 2024 года
04 августа 2023 15:54  [147] Разрушения на набережной Чкаловска восстановят под контролем депутатов фракции "Единая Россия" в ЗСНО
04 августа 2023 15:42  [132] Проекты создания центра семейной культуры и благоустройства левобережья Оки представлены в ходе стратсессии в Ленинском районе
04 августа 2023 15:29  [132] Поставки вакцины от гриппа в российские регионы стартуют в августе
04 августа 2023 14:58  [160] Евгений Люлин: "Разработки нижегородского ученого Гапонова-Грехова до сих пор используются во всем мире"
04 августа 2023 14:35  [271] Профессиональный центр подготовки бойцов для СВО создают в Нижегородской области
Общество

Фестиваль "Семья нижегородская" стартовал на Нижегородской ярмарке

04 августа 2023 17:42  [63] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 4 августа стартовал ежегодный - уже восьмой - фестиваль "Семья нижегородская". Он будет проходить ежедневно до 10 августа в павильоне №2 Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области..

В этом году тема мероприятия - "Наши традиции". Фестиваль направлен на сохранение семейных ценностей и укрепление межпоколенческих связей.

Традиционно, в рамках фестиваля чествовали нижегородские семьи. Так, в этом году почётными гостями мероприятия стали семьи Созоновых из Кстова и Костылёвых из Чкаловска.

Так, старшие представители династии Созоновых - Антонина Семёновна и Владимир Васильевич - в этом году отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет в браке. Второе поколение – семья Шалеевых – женаты уже 37 лет, а младшие Дубовы – 6 лет.

В династии Костылёвых старшее поколение - Геннадий Михайлович и Татьяна Ивановна - в браке уже 53 года. Их дети - дочь Светлана с супругом Андреем - в октябре отметят "серебряную" свадьбу, а внук Роман с женой Марией - 9 лет в браке.

Участников и гостей фестиваля ждёт насыщенная программа.

Так, 5 и 6 августа пройдут мастер-классы по рукоделию, искусству фотографирования, хохломской росписи и другим народным промыслам, 7 августа будут организованы полезные беседы и консультации по обучению и самозанятости.

Фестивальные дни 8 и 9 августа будут посвящены здоровому образу жизни: всей семьёй можно освоить лечебную гимнастику, самомассаж, пальчиковый тренинг и другие полезные занятия.

10 августа состоится торжественное закрытие фестиваля с концертной программой.

Каждый день с 10:00 и до 18:00 будут открыты консультационный цифровой пункт "Социальные сети. Мобильный телефон: настроим и поможем", ремесленная ярмарка-продажа "Свое дело", экспозиция и фотозона "Русская горница", мастер-классы и зона отдыха.

Подробная программа размещена в группе организаторов фестиваля во "Вконтакте".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Семья Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph